Red social X devuelve insignia azul de verificación sin costo

La red social X ha dado un giro inesperado al restablecer de forma gratuita las codiciadas insignias azules que verifican las cuentas más influyentes.

Esta medida, que anteriormente estaba reservada para suscriptores de pago desde que Elon Musk adquirió la empresa hace año y medio, ha generado un gran revuelo entre los usuarios.

Musk anunció esta decisión la semana pasada, causando cierta confusión con su criterio de más de 2.500 "seguidores suscriptores verificados".

Desde que adquirió la plataforma en octubre de 2022, Musk ha implementado cambios significativos, como Twitter Blue (ahora X Premium), un modelo de suscripción que antes otorgaba acceso a la codiciada insignia azul a cambio de una tarifa mensual.

El intento de Elon Musk de monetizar la red social se ha vuelto en su contra, desencadenando una oleada de quejas y bromas por parte de los usuarios que se vieron sorprendidos al encontrar la insignia azul en sus cuentas sin haberla solicitado ni pagado.

Este cambio provocó una reacción en cadena en la plataforma, con usuarios como la abogada televisiva Katie Phang cuestionando la aparición repentina del símbolo.

What’s with the random blue check I didn’t ask for or pay for?