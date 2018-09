Isabel II tiene una mano falsa para saludar al público

Agencia

LONDRES, Reino Unido.- La reina Isabel tiene una mano falsa, colocada en uno de sus guantes y con un auxilio mecánico, que la ayuda a saludar a sus súbditos desde su automóvil cuando se siente algo cansada.

La novedad fue revelada por algunos diarios británicos, como el Mirror o el Sun, que citan el testimonio de la princesa Ana, única hija de la reina contenido en el libro del conocido biógrafo real Robert Hardman, titulado "The Queen of the World".

Ana se limita a comentar la existencia de este dispositivo, operado por una palanca de madera, que un grupo de estudiantes australianos hace unos años le regaló a la reina como una broma.

Sin embargo la soberana, de 90 años, enseguida se mostró "entusiasmada" por esta ayuda. Mientras tanto, Hardman tiende a excluir que este aparato haya sido usado en público alguna vez pero no descarta que pueda estar conservado en el castillo de Balmoral como un objeto de "amables bromas de familia" entre los Windsor.

Ahora, la costumbre de saludar con la mano se ha vuelto tan importante que es tenido en cuenta hasta en el vestuario de algunos de los integrantes de la realeza; como es el caso de la reina, que usa guantes en sus apariciones públicas para protegerse del contagio de enfermedades.

Sin embargo, las nuevas generaciones de la familia real son más relajados a la hora de interactuar con el pueblo. Los príncipes William y Harry y sus esposas Kate Middleton y Meghan Markle habitualmente se detienen a saludar a sus admiradores, y frecuentemente se los ha visto repartir abrazos y posar para selfies.