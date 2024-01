Reina Margarita de Dinamarca renunciará al trono el 14 de enero

La reina Margarita II de Dinamarca anunció durante su tradicional discurso de Año Nuevo que abdicará al trono el 14 de enero, después de 52 años de reinado.

La monarca de 83 años y que accedió al título en 1972, dio el sorpresivo mensaje en televisión nacional.

La reina, la más longeva de Europa tras la muerte de Isabel II en septiembre de 2022, fue operada con éxito de la espalda en abril del año pasado.

