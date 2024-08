Reino Unido: disturbios ultraderechistas dejan más de 700 arrestos

Más de 700 personas han sido arrestadas por la Policía del Reino Unido por su presuntamente participar en los disturbios ultraderechistas originados tras el asesinato de tres niñas en Southport, Inglaterra.

Apenas ayer, el rey Carlos III se pronunció por primera vez sobre estos acontecimientos.

En concreto, el dato oficial de la Policía da cuenta ya de al menos 741 detenciones, de las cuales 302 corresponden a personas que ya han sido imputadas.

El gobierno de Keir Starmer ya había prometido que los procesamientos serían rápidos y, de hecho, en estos últimos días se han sucedido varias condenas.

La lista, en cualquier caso, no es definitiva, puesto que la Policía prevé que ‘cientos de sospechosos más’ sean detenidos ‘en los próximos días y semanas’.

Las fuerzas de seguridad también seguirán en estado de máxima alerta este fin de semana, con un despliegue aproximado de seis mil agentes, informó Sky News.

Starmer se mostró ‘absolutamente convencido’ de que la labor policial y la ‘rápida’ acción de la Justicia ha contribuido a frenar la ola de protestas, sofocada a raíz de las manifestaciones antirracistas convocadas el miércoles como respuesta a decenas de concentrciones ultraderechistas.

El 'premier', que visitó el centro de operaciones especiales de la Policía, abogó por no bajar la guardia.

Carlos III había recibido en estos últimos días informes de situación a través del primer ministro, pero hasta el día de ayer no se había referido a la escalada de tensiones.

King Charles has addressed rioting across the UK in a statement issued by Buckingham Palace. It it, the monarch thanked emergency services for “all they are doing to restore peace”.



