Reino Unido estudia la implementación de la semana laboral de 4 días

El Gobierno laborista del Reino Unido está considerando la posibilidad de permitir a los trabajadores británicos optar por una semana laboral comprimida de cuatro días, manteniendo las 40 horas de trabajo semanales.

Esta iniciativa, adelantada por el diario Daily Telegraph, fue confirmada por la secretaria de Estado de Empleo, Jacqui Smith, quien destacó que la flexibilidad en los horarios podría beneficiar la productividad y permitir a los empleados equilibrar mejor su vida laboral y personal.

Hard-working people make up the backbone of our country.



This government is for you. pic.twitter.com/o3RLYdKiL9