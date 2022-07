Reino Unido incauta buque con misiles iraníes; iban hacia Yemen

Un buque de la Marina Real Británica incautó a principios de año un cargamento sofisticado de misiles iraníes en el Golfo de Omán, revelaron funcionarios el jueves, señalando esto como prueba del apoyo de Teherán a los rebeldes hutíes en Yemen.

La declaración del gobierno británico fue sorprendente porque proporcionó algunos de los hallazgos más sólidos hasta la fecha de que Teherán está armando a los hutíes contra la coalición militar liderada por Arabia Saudí con armas avanzadas que son contrabandeadas a través del Golfo Pérsico.

La embajada británica en Emiratos Árabes Unidos describió la incautación de misiles tierra-aire y reactores para misiles de crucero de ataque terrestre como “la primera vez que un buque de guerra británico intercepta un buque que transporta armas tan sofisticadas proveniente de Irán”.

“Reino Unido continuará trabajando en apoyo de una paz duradera en Yemen y está comprometido con la seguridad marítima internacional para que el transporte marítimo comercial pueda transitar de manera segura sin amenazas de interrupciones”, dijo James Heappey, ministro de las Fuerzas Armadas.

