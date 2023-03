Reportan 13 muertos tras operativo policial en favela del Río de Janeiro

Con al menos 13 muertos, este jueves se reportó una redada en una favela del Río de Janeiro para llevar a cabo la captura de un narcotraficante del estado norteño de Pará.

La operación se desarrolló en el Complejo de Salgueiro, ubicado en Sao Goncalo, una ciudad en la periferia pobre de Río, con casi un millón de habitantes y dónde desde 2021 han muerto 40 agentes de la policía.

Todas las personas que fallecieron durante el operativo eran delincuentes, afirmó la policía de Río de Janeiro. Añadió que dos sospechosos fueron detenidos y que dos mujeres resultaron heridas.

Imágenes de televisión mostraron intensos tiroteos en la favela de Salgueiro.

La policía de Río anunció que posteriormente ofrecerá una conferencia de prensa para dar detalles del operativo.

El diario O Globo reportó que el presunto líder de una pandilla de narcotraficantes de Pará fue abatido en la acción, algo que la policía no confirmó.

"Todos nuestros blindados y aeronaves recibieron varios tiros de fusil", detalló en la conferencia de prensa, donde se presentó más de una decena de armas incautadas y drogas.

