Reportan 14 fallecidos tras sismo registrado en zona costera de Ecuador

Este sábado se reportó un sismo de una magnitud de 6.8 en la zona costera de Ecuador, dónde hasta el momento autoridades han reportado 381 lesionados, 14 fallecidos y uno sin vida por la misma causa en Perú.

El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el movimiento telúrico currió poco después del mediodía en la región del Guayas, con epicentro a unos 80 kilómetros (50 millas) al sur de Guayaquil, la segunda ciudad más grande de Ecuador, causando daños materiales a decenas de viviendas, escuelas y centros de salud.

El sismo también se sintió en Perú, desde la frontera con Ecuador hasta la costa central del Pacífico peruano. Las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y Ancash fueron remecidas por el movimiento sísmico, aunque al momento no se conocen de daños materiales ni humanos.

El presidente Guillermo Lasso, en rueda de prensa dijo que el saldo de víctimas “es algo que nos duele muchísimo, son resultado de los estragos de la naturaleza”, luego de visitar las ciudades de Machala, la más afectada por el movimiento sísmico, y Cuenca, otras con varios estragos.

La Secretaría de Gestión de Riesgos informó que 14 personas perdieron la vida en la provincia costera de El Oro, cuya capital es Machala. Señaló que en esa zona algunas casas se derrumbaron, un muelle quedó destruido y las paredes y columnas de un edificio bancario se agrietaron, atrapando a un número indeterminado de personas.

Asimismo, la Secretaría de Comunicación del Estado ecuatoriano informó que hasta el momento se contabiliza la destrucción de 44 viviendas, otras 90 con daños de diversa magnitud, al igual que 50 escuelas, 31 centros de salud y otras 17 edificaciones públicas.

El 16 de abril de 2016, un potente terremoto en la costa central del país dejó cerca de 680 muertos, grave destrucción en ciudades como Manta, Portoviejo y Pedernales, entre otras, y daños por alrededor de mil 500 millones de dólares en todo el país, según las autoridades.

🔴ECUADOR : STRONG EARTHQUAKE MAGNITUDE 6.8 HIT ECUADOR, EPICENTER NEAR BALÁO! #VIDEO Aftermath of earthquake scenes from Baláo! A house collapsed, at least 2 people died. #BreakingNews #UltimaHora #Baláo #Earthquake #Sismo #Terremoto #Temblor #Gempa pic.twitter.com/7HvAmHMpCR