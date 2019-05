Reportan al menos un muerto por un tiroteo a las afueras de un hotel de Trump

Agencia

MIAMI.- Al menos una persona ha fallecido y varias han resultado heridas en un tiroteo frente al Trump International Beach Resort, hotel localizado en Miami (Florida, EE.UU.), según reportan medios locales, publicó RT.

#NEW on @OANN: A large police presence is responding to a shooting outside of the Trump International Beach Resort in Florida, reportedly involving rapper NBA Youngboy. Two suspects are in custody while police search for a third.pic.twitter.com/tkT91JrhPn