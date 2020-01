Reportan ataque con cohetes cerca de la embajada de EU en Irak

CIUDAD DE MÉXICO.- Medios internacionales reportan un nuevo ataque con cohetes en Bagdad, cerca de la embajada de Estados Unidos en Irak.

De acuerdo con información de Reuters y APF, dos de los tres cohetes lazados cayeron en la proximidad inmediata de la embajada estadounidense, en la llamada Zona Verde de la capital iraquí.

El ataque no habría dejado víctimas.

La agencia revela además que el ataque se perpetró desde el distrito de Zafaraniyah.

En redes sociales circulan videos de del ataque.

