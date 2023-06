Reportan combates en Ucrania; reactor nuclear de Zaporiyia en 'parada fría'

El ejército de Ucrania reportó intensos combates con las fuerzas rusas el sábado, mientras que la agencia nuclear del país anunció que puso el último reactor operativo de la mayor central de Europa en “parada fría” por motivos de seguridad mientras la guerra avanza hacia su 16to mes.

Luego de que los ataques nocturnos de las fuerzas rusas con misiles y drones causaran bajas y daños en un aeródromo militar, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, llegó a Kiev el sábado para una visita no anunciada, la segunda que realiza al país desde el inicio de la invasión rusa en febrero del año pasado.

Estuvo acompañado de la viceprimera ministra, Chrystia Freeland.

Canada stands united with Ukraine. I’m in Kyiv to reaffirm that commitment to President @ZelenskyyUa and the Ukrainian people as they maintain their resistance against Russia’s brutal war. More updates to come – stay tuned.