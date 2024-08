Reportan presunta muerte de soldado mexicano de 20 años en Ucrania

Esta semana, en redes sociales se reportó la presunta muerte de un soldado mexicano de 20 años en Ucrania que se habría ofrecido voluntario para pelear contra el Ejército de Rusia.

En X (antes Twitter), las cuentas Gia Santos y Sarah Ashton-Cirillo, quien fue sargento del Ejército de Ucrania, informaron que el militar de nacionalidad mexicana identificado como Carlos Mendoza, habría muerto tras los ataques de Rusia, que afectaron infraestructuras energéticas y mataron al menos a seis personas más.

En su cuenta, Santos compartió el mensaje acompañado de un video que muestra un ‘altar’ con las fotografías de los soldados caídos, rodeados de flores y banderas de Ucrania. El video también muestra el retrato de Mendoza a un lado de una bandera mexicana.

Yesterday was one of the biggest Russian attacks on Ukraine since the beginning of the invasion in February 2022. It is estimated that 200 drones, and missiles were launched at Ukraine causing power outages, and injuring at least 50, killing 7. Soon after these attacks, I was… pic.twitter.com/IXMrN9XcLe