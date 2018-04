Reportan tres heridos por tiroteo en Home Depot de Dallas

Agencia

DALLAS.- Dos policías de Dallas recibieron disparos y resultaron gravemente heridos en un incidente en una tienda de Home Depot Inc en la ciudad de Texas, en un hecho que también dejó un civil baleado, dijo la Policia en Twitter.

We can confirm that two @DallasPD officers have been shot and critically wounded. We will provide updates as we get them. Please pray for our officers and their families.