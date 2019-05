Trabajadores quedan colgando en edificio de 50 pisos (video)

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Dos trabajadores vivieron momentos de auténtico terror cuando quedaron ‘colgando’ limpiaban los vidrios de un rascacielos a más de 260 metros de altura.

De acuerdo a Excélsior, los limpiadores fueron rescatados el miércoles de un andamio que colgaba y se balanceaba del techo de un rascacielos a casi 260 metros (850 pies) de altura en Oklahoma City.

El jefe de bomberos de la ciudad, capitán David Macy dijo que los dos hombres quedaron varados poco antes de las 7:45 am afuera de la Devon Tower, un edifico de 50 pisos, y fueron rescatados a las 8:30 am.

Macy dijo que los bomberos aseguraron con sogas el andamio, que colgaba de una grúa sobre el techo.

Un video muestra el andamio chocando contra el costado del edificio, rompiendo ventanas y arrojando vidrios rotos a la calle y la acera.

#BREAKING: This is TERRIFYING. Two window washers stuck at the top of the Devon Tower, swinging. Fire crews are attempting to rescue them. This video from Sky 5.... @koconews pic.twitter.com/WepdrS0aHe