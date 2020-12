EEUU: Respaldan miles a Trump en su intento por permanecer en la Casa Blanca

Washington.- Miles de partidarios de Donald Trump regresaron a Washington el sábado para un par de mítines en apoyo al intento desesperado del presidente de modificar los resultados de la elección que perdió ante el demócrata Joe Biden.

Muchos de ellos celebraron cuando Trump, a bordo del helicóptero presidencial Marine One, voló sobre ellos alrededor del mediodía tras partir de la Casa Blanca hacia las afueras de la ciudad para un partido de fútbol americano entre las academias militar y naval en West Point, Nueva York.

Los actos del sábado, en los que la mayoría de los seguidores a Trump no portaban mascarilla, pretenden ser una demostración de poder dos días antes de que el Colegio Electoral se reúna para elegir formalmente a Biden como presidente de la nación.

Trump, cuyo mandato termina el 20 de enero, se niega a reconocer su derrota y ha presentado denuncias infundadas de fraude generalizado. Sus reclamos han sido rechazados por tribunales estatales y federales.

El presidente tuiteó su aparente sorpresa el sábado por la mañana por los mítines, de los cuales se sabe públicamente desde hace semanas: ”¡Vaya! Miles de personas se están sumando en Washington (DC) para Detengamos el Robo. No sabía nada de esto, pero ¡los estaré viendo! #MAGA”. El hashtag con el que cerró su tuit son las iniciales de su frase “Make America Great Again”, un eslogan de su campaña que significa “Hagamos grande a Estados Unidos otra vez”.

Trump salió de la Casa Blanca alrededor del mediodía para dirigirse a la Academia Militar de Estados Unidos, y los presentes vitorearon al tiempo que el Marine One sobrevolaba un mitin en el National Mall, una zona verde de la capital estadounidense que se extiende entre el monumento a Lincoln y el Capitolio e incluye el Monumento a Washington y un espejo de agua.

