Retiran misterioso monolito de una cordillera cerca de Las Vegas

Las autoridades han retirado un extraño monolito que sobresalía de las rocas en una remota cordillera cercana a Las Vegas. Cómo llegó hasta allí sigue siendo un misterio.

“Se desconoce cómo ha llegado el objeto a su ubicación o quién podría ser el responsable”, declaró la policía de Las Vegas el viernes a través de una serie de mensajes en X.

En estos anuncios, también informaron sobre la retirada del brillante prisma de 1,80 metros de altura. Su descubrimiento y rápida retirada, realizada por motivos de seguridad pública y medioambientales; han revivido un enigma que surgió durante la pandemia, cuando comenzaron a aparecer objetos similares en todo el mundo, capturando la imaginación del público.

MYSTERIOUS MONOLITH UPDATE:



A lot of you have asked about the mysterious monolith that was recently spotted north of Las Vegas.

Yesterday afternoon, we assisted with the removal of the item due to public safety and environmental concerns. pic.twitter.com/4NrR9FDo4T