¡Reto mortal! Menor muere por comer fritura extra picante en EU

Un joven de Massachusetts, Harris Wolobah, protagonizó un fatídico incidente al participar en un desafío de consumo de tortillas picantes en las redes sociales.

Según los resultados de la autopsia divulgados por The Associated Press, se reveló que Harris, además de ingerir una gran cantidad de extracto de chile, también padecía un defecto cardíaco congénito.

Harris, un estudiante de décimo grado de la ciudad de Worcester, falleció el 1 de septiembre de 2023 tras consumir una tortilla de la marca Paqui, subsidiaria de Hershey Co. con sede en Texas.

Paqui retiró el producto de las tiendas poco después de la muerte de Harris. La AP envió un correo electrónico a Hershey el jueves en busca de comentarios.

Un número de teléfono de la familia de Harris fue desconectado. The Associated Press dejó mensajes en busca de comentarios entre amigos de la familia.

ONE CHIP CHALLANGE

