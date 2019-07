Tras 67 años, la revista MAD sale de circulación

RACHEL LERMAN Associated Press

SAN FRANCISCO (AP) — MAD, la longeva revista satírica que influyó a todos, de "Weird Al" Yankovic a los guionistas de "Los Simpson", se despedirá de los kioskos después de su número de agosto. En serio.

La publicación ilustrada, instantáneamente reconocible por el rostro sonriente con una separación entre los dientes de su mascota Alfred E. Neuman, seguirá disponible en tiendas de comics y a través de correo para sus suscriptores. Pero después del número de otoño sólo reeimprimirá material previamente publicado.

El único contenido nuevo será presentado en ediciones especiales a final de año.

DC, la división de Warner Brothers que publica la revista, dijo que MAD se nutrirá de las caricaturas nostálgicas y parodias publicadas a lo largo de sus 67 años de vida.

Como diría Neuman, "¿yo, preocupado?”, no hay de qué preocuparse pues MAD tiene más de 550 números llenos de parodia política y humor filoso.

Por décadas la revista fue una especie de faro cultural con su tendencia desvergonzada a burlarse de todo y romper los límites convencionales. Una de las tiras cómicas más famosas de MAD, Spy vs. Spy, incluía dos espías con rostros parecidos al pico de un ave y grandes ojos, que mucha gente suele imitar en Halloween.

Incluso parecía parodiar a la revista Playboy, con su sección desplegable en cada número. Pero en vez de presentar a modelos con poca ropa la sección tenía, claro, chistes.

DC seguirá publicado colecciones especiales de MAD y libros.

Redes sociales reaccionan al final de la revista MAD

Ilustradores y comediantes, incluyendo al editor invitado Yankovic, lamentaron que la revista fuera retirada de circulación.

“Es en gran medida la razón por la que me volví raro”, escribió en Twitter.

I am profoundly sad to hear that after 67 years, MAD Magazine is ceasing publication. I can’t begin to describe the impact it had on me as a young kid – it’s pretty much the reason I turned out weird. Goodbye to one of the all-time greatest American institutions. #ThanksMAD pic.twitter.com/01Ya4htdSR — Al Yankovic (@alyankovic) 4 de julio de 2019

Josh Weinstein, guionista y productor de "Los Simpson" — que muchas veces ha hecho referencias a MAD — agradeció a la revista en Twitter por inspirar a generaciones enteras en la comedia.

Goodbye, Mad Magazine. Thanks for inspiring generations & generations of comedy & most of all, thanks for the laughs. There was a moment in so many of our childhoods where you were the greatest thing ever.#thanksMAD pic.twitter.com/ZJS8HxxqtF — Josh Weinstein (@Joshstrangehill) 4 de julio de 2019

"Hubo un momento en tantas de nuestras infancias en la que ustedes eran lo más grande del mundo”, escribió.

El comediante Harry Shearer, la voz de varios personajes en “Los Simpson", bromeó en Twitter: "Una institución estadounidense ha cerrado. Y ¿quién quiere vivir en una institución?”.

An American institution has closed. And who wants to live in an institution? MAD magazine happened b/c its publisher faced a Congressional ban on its ultra-successful "horror" comics. And it was always gently subversive. https://t.co/EJ43pRGvls — Harry Shearer (@theharryshearer) 4 de julio de 2019

Cuando el presidente Donald Trump se refirió al candidato presidencial demócrata Pete Buttigieg como Neuman, al insistir que no era apto para ser presidente, el candidato de 37 años dijo que tuvo que buscar en Google quién era ese personaje.

"Creo que es algo generacional”, dijo Buttigieg a Politico. "No entendí la referencia”.

El caricaturista Evan Dorkin, quien trabajó para MAD, escribió en Twitter que la revista fue por mucho tiempo una fuente de inspiración y felicidad para él.

"Espero que les hayamos dado algunas sonrisas a los lectores en los últimos 12 años”, escribió.

La revista cambió varias veces, como cuando comenzó a imprimir anuncios en 2001 y cuando se mudó de Nueva York a Burbank, California, a finales de 2017. Ese cambio también modificó la identidad de MAD, dijo Dorkin.

MAD fue por mucho tiempo un espacio donde crecían artísticamente cómicos y caricaturistas que se insertaba en la conversación sobre temas de interés nacional. Nombres famosos como Al Jaffee, Harvey Kurtzman y Mort Drucker estuvieron asociados a ella por décadas.