Rey Carlos III pide que ganancias de sus parques se destinen al público

El rey Carlos III ha pedido que los beneficios anuales de sus parques eólica asociada al Crown Estate, o bienes de la corona, se derive a obras de bien público en lugar de la familia real.

El Crown Estate confirmó el jueves que había firmado acuerdos de arrendamiento para seis proyectos eólicos offshore.

We have today announced the signing of Agreements for Lease for six #OffshoreWind projects for Leasing Round 4 - a major milestone that could see c.8GW of #GreenElectricity generated by the end of the decade, enough to power more than 7 million homes. https://t.co/GTCu73pjqN pic.twitter.com/O7kugEWkYP