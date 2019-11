Roger Stone, culpable mentir al Congreso de EU en contra de Hillary Clinton

Notimex

WASHINGTON, EEUU.- Roger Stone, el exasesor de campaña de Donald Trump, fue declarado culpable este viernes acusado de mentir y obstruir al Congreso en la investigación sobre la trama rusa y en la publicación de correos electrónicos para dañar la candidatura presidencial de la demócrata Hillary Clinton en 2016.

Un jurado declaró culpable a Stone de los siete cargos que estaba acusado y por los que podría enfrentar una pena de hasta 50 años de prisión.

Tras conocer la decisión del jurado sobre Stone, el mandatario estadunidense de inmediato criticó lo que el consideró como un "doble rasero" de la justicia al comparar los delitos de Stone con el comportamiento de Hillary Clinton, su rival demócrata en las elecciones presidenciales de 2016, y del exdirector de la Agencia Federal de Investigaciones (FBI), James Comey.

“Ahora condenan a Roger Stone por mentir y quieren encarcelarlo por muchos años", escribió Trump en su cuenta de la red Twitter.

"Bueno, ¿qué pasa con la deshonesta Hillary, y con Comey”, con el exagente del FBI, Peter Strzok, la exagente del FBI, Lisa Page, el director adjunto del FBI, Andrew McCabe, el exdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Brennan, y el director de Inteligencia Nacional, James Clapper, cuestionó en su tuit.

So they now convict Roger Stone of lying and want to jail him for many years to come. Well, what about Crooked Hillary, Comey, Strzok, Page, McCabe, Brennan, Clapper, Shifty Schiff, Ohr & Nellie, Steele & all of the others, including even Mueller himself? Didn’t they lie?....