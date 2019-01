Él es Romeo, la “rana más solitaria del mundo”

Agencia

BOLIVIA.- El mundo de la biología y las redes sociales han seguido de cerca la vida de “Romeo”, una rana joven de origen boliviano catalogada hace un año como una de las últimas de su especie.

Desde esa fecha, especialistas se dieron a la tarea de tratar de ubicar algún ejemplar más de rana de agua de Sehuencas para preservar la especie y, de paso, darle una alegría a Romeo, pero los resultados habían sido infructuosos, informa Reporte Índigo.

A inicios del 2018 Romeo obtuvo el apodo de “la rana más solitaria del mundo” y para que ese mote se dejara de lado, la Global Wildlife Conservation (GWC), Match.com y la iniciativa Anfibios de Bolivia se pusieron manos a la obra y recaudaron 25 mil dólares provenientes de 32 países para poder continuar con las exploraciones para buscar una Julieta.

Just a daydreaming frog waiting for my love.... Where are my hopeless romantics at?! #loveisintheair #Match4Romeo pic.twitter.com/XkXqPRWtPq

Este martes, las organizaciones informaron, con bombo y platillo, que los esfuerzos rindieron frutos pues encontraron una rana de la misma especie ¡pero macho!

Los investigadores, liderados por Teresa Camacho Badani, jefa del departamento de herpetology del Museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny, en Bolivia, no se dieron por vencidos y, para sorpresa de todos, encontraron dos ranas hembras, una de las cuales dejaron en libertad y otra a la cual bautizaron como Julieta.

Por el momento el encuentro “romántico” no se dará pues ambas ranas (Romeo y Julieta) están en cuarentena, aclimatándose a su nuevo hogar, con la misma calidad del agua y temperatura para que cuando llegue el momento no exista ningún problema de por medio.

Te presentamos a Julieta:

The time to introduce @romeothefrog’s lady love is here- meet Juliet, a female Sehuencas Water Frog! Juliet has to wait for her first date with Romeo but it’s safe to say, both frogs (and houses) are thrilled over the match! @MuseodOrbigny #Match4Romeo #ConservationOptimism pic.twitter.com/5Lw83DSdW4