Rumania y Bulgaria se integran completamente a Schengen en 2025

La Unión Europea (UE) ha dado un paso decisivo hacia una integración más completa al aprobar este 12 de diciembre la incorporación plena de Rumania y Bulgaria a la zona Schengen.

A partir del 1 de enero de 2025, ambos países podrán participar completamente en el espacio de libre circulación de Europa, eliminando los controles fronterizos por vía terrestre.

Rumania y Bulgaria se unieron al espacio Schengen en marzo pasado, tras años de negociaciones, permitiendo el acceso libre a los viajeros que llegan por aire o mar.

