Aumentan rumores: la reina Isabel II estaría a punto de abdicar

Ciudad de México.- Desde el año pasado, en la víspera de su cumpleaños 94, comenzaron a surgir rumores de que la reina Isabel II habría comenzado a ceder algunos poderes a su hijo, Carlos de Gales, quien es el siguiente en la línea de sucesión al trono.

Pese a que portavoces del palacio de Buckingham han desmentido estas suposiciones, se ha vuelto a asegurar que la monarca está lista para dimitir, ahora más que nunca cuando la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus la ha mantenido alejada de sus debes reales.

De acuerdo con declaraciones para el documental "The Queen and Charles-Mother and Son", la periodista Angela Levin confesó que hay rumores de que la Reina dimitirá de sus funciones cuando tenga 95 años, tal y como lo hizo su esposo, el príncipe Felipe.

Según infirmó el diario "Express", Carlos se convertiría en príncipe regente, pero no llevará el título de rey. "Si la monarca es incapaz de cumplir con sus deberes, entonces el heredero puede hacerse cargo y hacer todas las tareas que la monarca no puede hacer", agregó Levin.

Unas de las razones que han vuelto a desempolvar estas suposiciones es la pandemia por Covid-19, que ha mantenido a la Reina alejada de sus deberes reales, y confinada en el castillo de Windsor, al lado del duque de Edimburgo.

Sin embargo, otros se han manifestado en contra de esta idea, pues alegan que la monarca está en perfecto estado de salud y que, además, cuando asumió el cargo a sus 21 años, dijo que toda su vida la dedicaría al servicio de sus naciones.

"La Reina sería muy sensible a los costos personales que han causado estas crisis", señaló Anne Whitelock, historiadora de la realeza. "Tiene un sentido del deber y la necesidad de superar en última instancia las dificultades y las emociones personales", añadió.