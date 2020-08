Rusia afirma que 20 países solicitaron mil millones de dosis de vacunas

Ciudad de México.- La vacuna Sputnik V desató llamados de cautela no sólo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sino de expertos médicos, pero Rusia anunció ya que ha recibido encargos para un total de mil millones de dosis.

El fondo soberano ruso que participa en el desarrollo de la vacuna aseguró que en septiembre empezará la producción industrial.

El presidente del fondo, Kirill Dmitriev, detalló que 20 países, que no identificó, encargaron las mil millones de dosis de su vacuna Sputnik V y dijo que con socios extranjeros la capacidad de producción ya es de 500 millones de dosis en cinco países.

La vacuna comenzó este miércoles la fase III de ensayos, que implica la participación de miles de personas, pero ayer martes el presidente Vladimir Putin anunció que ya la había registrado, convirtiéndose en la primera en tener registro, reportaron agencias internacionales.

Tras el anuncio, líderes de diferentes países del mundo felicitaron al presidente ruso, Vladimir Puttin por el gran logro, tales como Argentina y Venezuela en la región de Latino América.

#COMUNICADO | El Pdte. @NicolasMaduro expresa al Gobierno y al Pueblo de la Federación de Rusia, sus felicitaciones por el gran acontecimiento de haber registrado por primera vez en el mundo, una vacuna para combatir la enfermedad provocada por el SARS-Cov2 (COVID-19). pic.twitter.com/OD1g4lOPTV

El presidente de la Federación rusa anunció esta mañana que lo científicos creadores de la vacuna se la aplicaron a una de sus hijas, y esta tuvo algunas leves reacciones como fiebre ligera, pero muy pronto regresó a la normalidad.

President #VladimirPutin added that one of his daughters had been vaccinated and had a slightly higher temperature, but now she feels better. #Putin #vacuna #RussianVaccine #Rusia #11agosto #Russian @TheBigBossPutin @PutinZar pic.twitter.com/ZYUv0N6u0U