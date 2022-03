Rusia ataca la planta nuclear más grande de Europa.

Un portavoz de la planta nuclear más grande de Europa dice que las instalaciones se están incendiando después de que Rusia las atacó en la ciudad de Enerhodar, en el sur de Ucrania.

Un funcionario gubernamental le dijo a The Associated Press que se están detectando niveles elevados de radiación cerca del sitio de la planta atómica de Zaporizhzhia, la cual proporciona aproximadamente el 25% de la energía eléctrica del país.

El funcionario habló a condición de guardar el anonimato porque la información aún no ha sido dada a conocer.

Andriy Tuz, portavoz de la planta, le dijo a la televisión ucraniana que es urgente detener los combates para apagar las llamas.

“Exigimos que detengan el fuego de artillería pesada”, declaró Andriy Tuz, portavoz de la planta en Enerhodar, en un video publicado en Telegram.

La planta genera aproximadamente una cuarta parte del suministro eléctrico de Ucrania.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone!