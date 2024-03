Rusia: atentado en sala de conciertos deja 40 muertos y más de 100 heridos

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia indicó que 40 personas murieron y más de 100 resultaron heridas en un ataque el viernes en una sala de conciertos de Moscú. Hasta el momento, no se tiene conocimiento de mexicanos heridos o muertos, de acuerdo con la embajada.

Las autoridades consideran el atentado como un ataque terrorista.

Varios hombres armados irrumpieron en una gran sala de conciertos en las afueras de Moscú y dispararon a los presentes con armas automáticas, matando e hiriendo a docenas de personas y provocando un incendio enorme. Medios rusos reportaron que el techo del lugar se estaba viniendo abajo.

El ataque ocurrió apenas unos días después que el presidente Vladímir Putin consolidara su control del país con una aplastante victoria electoral altamente orquestada.

Reportes de noticias rusos señalaron que los agresores arrojaron explosivos, lo que provocó el incendio masivo. Un vídeo publicado en las redes sociales mostró enormes columnas de humo negro elevándose sobre el edificio, con capacidad para más de 6.000 personas.

El ataque tuvo lugar al tiempo que una multitud se reunía para asistir a la actuación de Picnic, una famosa banda de rock rusa. Medios de noticias rusos publicaron que los visitantes estaban siendo evacuados, pero algunos afirmaron que un número no específico de personas habrían quedado atrapadas por el incendio.

De acuerdo con la fiscalía, varios hombres vestidos con uniformes de combate irrumpieron a la sala de conciertos y dispararon contra los visitantes.

Se podían escuchar largas ráfagas de armas de fuego en varios videos publicados por medios rusos y canales de Telegram. Uno mostraba a dos hombres con fusiles recorriendo el mall. Otra mostraba a un hombre dentro del auditorio, diciendo que los agresores le prendieron fuego al recinto, mientras se escuchaban incesantemente disparos de fondo.

Más vídeos mostraban hasta cuatro atacantes, armados con fusiles de asalto y portando gorras, que disparaban a quemarropa a personas que gritaban.

El ataque se registró tras un comunicado emitido a principios de este mes por la Embajada de Estados Unidos en Moscú que instaba a los estadounidenses a evitar lugares concurridos en la capital rusa en vista de un ataque inminente, una advertencia que fue repetida por varias otras embajadas occidentales.

Russian Media is claiming that one of the Vehicles that the Terrorists who Attacked the Crocus Concert Hall in Moscow arrived in was a White Minibus with an Old Ukrainian License Plate, the Vehicle is currently being Searched like the others were for Explosives. pic.twitter.com/LiWQRuyHAe