¡Rusia en estado de emergencia! Se derraman unas 20.000 toneladas de diésel

Moscú.- El presidente ruso Vladimir Putin declaró estado de emergencia el miércoles en una región de Siberia luego de que se derramaran aproximadamente 20.000 toneladas de diésel en la instalación de almacenamiento de una planta de energía, que obstruyeron vías fluviales.

State of emergency in Norilsk after 20,000 tons of diesel leaks into Arctic river system. Fear that thawing permafrost caused damage to storage tank https://t.co/EYvzar8jUQ pic.twitter.com/oN4pOtLZy0

El derrame tuvo lugar el viernes en una planta de energía en una sección periférica de la ciudad de Norilsk, a 2.900 kilómetros al noreste de Moscú. Se colocaron barreras en el río Ambarnaya para frenar el vertido de combustible; el río alimenta un lago del cual nace otro río que conduce al océano Ártico.

Putin ordenó el miércoles a los funcionarios minimizar las consecuencias del derrame. Pero Alexei Knizhnikov, de la organización ambiental World Wildlife Fund en Rusia, dijo que el daño a los peces y otros recursos podría superar los 1.000 millones de rublos (13 millones de dólares).

Video from the area of environmental disaster in #Norilsk, Krasnoyarsk region, #Russia, where some 20,000 tons of oil products spilled into the rivers. Russia announced federal #emergency for the #disaster response:pic.twitter.com/dqXvj9aAC7