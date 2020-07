¡Desafío al Kremlin! Miles protestan contra arresto de gobernador (VIDEO)

Moscú.- Decenas de miles de personas marcharon el sábado a través de la ciudad rusa de Jabárovsk, en la frontera con China, para protestar por el arresto del gobernador regional por cargos de asesinato, continuando una ola de protestas de dos semanas que ha desafiado al Kremlin.

Sergei Furgal fue llevado preso a una cárcel de Moscú desde su arresto el 9 de julio, y el presidente ruso, Vladimir Putin, designó un gobernador interino. Los manifestantes en Khabarovsk consideran que los cargos contra Furgal no tienen fundamento y exigen que sea juzgado en su tierra natal.

“La gente está molesta”, dijo el manifestante Dmitry Kachalin. “Creo que los ciudadanos salen a la calle porque nos quitaron nuestro voto en las elecciones de 2018″.

