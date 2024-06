Rusia hace maniobras militares en Atlántico: van rumbo a Cuba

Buques de guerra rusos realizaron maniobras en el Atlántico en su camino hacia Cuba, como parte de los esfuerzos de Moscú para proyectar poder en medio de las tensiones con Occidente por la guerra en Ucrania.

Russian Navy Northern Fleet's ships drill 26 nautical miles in international waters off the the coast of Florida using high-precision missiles in the Atlantic Ocean as US Southern Command watches. Miami, Washington DC and New York could be vaporised under three minutes.



A… pic.twitter.com/HqMQYSZcsV