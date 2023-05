Rusia realiza su mayor ataque de drones contra la capital de Ucrania

Rusia lanzó su “ataque más masivo” durante la noche del sábado con drones Shahed de fabricación iraní, indicó Serhii Popko, oficial militar de alto rango en Kiev.

Con un ataque que duró más de cinco horas, las defensas antiaéreas derribaron más de 40 aeronaves no tripuladas, según reportes, la capital ucraniana sufrió grandes afectaciones con drones desde el inicio de la guerra de Rusia.

Los restos de un dron causaron daños en el edificio de la Sociedad para Ciegos de Ucrania. La mañana del domingo, un integrante del organismo, Volodymyr Golubenko, fue a recoger sus cosas.

La fuerza aérea ucraniana dijo que el sábado por la noche también se había batido el récord de ataques de drones Shahed en todo el país. De los 59 drones lanzados, 58 fueron derribados por defensas antiaéreas, según el Estado Mayor.

Hay que mencionar, que Rusia ha lanzado reiterados ataques con oleadas de drones contra Ucrania, pero la mayoría son derribados. Ucrania también afirmó este mes que ha derribado algunos de los misiles hipersónicos Kinzhal rusos, los cuales el presidente ruso Vladímir Putin ha dicho que le brindan una ventaja competitiva crucial.

Mientras tanto, el embajador ruso ante Gran Bretaña, Andrei Kelin, advirtió sobre el riesgo de una escalada en Ucrania. En declaraciones el domingo a la BBC, dijo que su país tiene “enormes recursos” y aún no ha “actuado con mucha seriedad”, y advirtió que las entregas de armas occidentales a Ucrania suponen un riesgo de llevar la guerra a una “nueva dimensión”.

La duración del conflicto, añadió, “depende de los esfuerzos en escalada de la guerra que están tomando los países de la OTAN, especialmente el Reino Unido”.

Largest drone attack on Kyiv yet. At least 40 drones downed. No surprise Russia attacked on Kyiv Day, it can’t get used to the fact that thousand-year Kyiv has stood and will stand. Unlike Russia. pic.twitter.com/vnauv5fVun