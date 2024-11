Rusia rechaza la llamada entre Putin y Trump sobre la guerra en Ucrania

El Kremlin desmintió el lunes los informes sobre una presunta conversación entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en relación con la guerra en Ucrania.

Según el Washington Post, Trump habría sugerido a Putin no intensificar el conflicto, recordándole la fuerte presencia militar estadounidense en Europa. La información se basó en fuentes anónimas y señalaba que la conversación tuvo lugar el jueves pasado.

News of Putin-Trump Call is fake! as per Kremlin official Peskove.

There was no conversation," Dmitry Peskov, Putin's spokesman, says. "This is completely made up, it is just false information." pic.twitter.com/HMKuLIqRHK