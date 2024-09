Rusia responde y ataca Kiev con drones y misiles

En la madrugada del lunes, Kiev fue blanco de un intenso ataque aéreo por parte de Rusia, según informó la fuerza aérea de Ucrania. La ofensiva incluyó una combinación de misiles de crucero, drones y misiles balísticos, lo que provocó múltiples explosiones en la capital ucraniana. Ante la amenaza, la población de Kiev se vio obligada a buscar refugio en los búnkeres subterráneos.

El alcalde de Kiev, Vitalii Klitschko, informó que los servicios de emergencia se desplegaron rápidamente en los distritos de Holosiivskyi y Solomianskyi, donde se registraron varios incidentes relacionados con la caída de escombros.

Klitschko también reportó que, en el distrito de Shevchenkivskyi, una persona resultó herida debido a la caída de fragmentos de edificios dañados por el impacto de los misiles.

Videos from Kiev during the Russian missiles attack over the city.



The explosions and fireballs lit up the night sky over the Ukrainian capital. pic.twitter.com/vW1BHl5bj5