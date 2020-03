Se deslindan rusos de derribo de avión ucraniano en 2014

Moscú.- El ministerio de relaciones exteriores de Rusia deslindó hoy a su gobierno de cualquier acusación que lo señale como responsable por el derribo del avión, Boeing 777 de la compañía Malaysia Airlines, en Ucrania en 2014.

De acuerdo con la encargada de los asuntos diplomáticos, Maria Zakharova, las acusaciones, provenientes, en primera instancia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), carecen de fundamentos y provienen de fuentes de dudosa procedencia.

“Muchas noticias falsas han sido diseminadas en los últimos días. Me gustaría indicar que Rusia no forme parte de este proceso. Además, las declaraciones que involucran a nuestro país como el responsable de la catástrofe no tiene bases y están fundamentadas en fuentes de dudosa procedencia”, afirmó, Zakharova en conferencia de prensa.

El Boeing 777 de la aerolínea Malaysia Airlines salió de Ámsterdam con destino a Kuala Lumpur el 17 de julio de 2014. El avión explotó en pleno vuelo, tras ser alcanzado por un misil BUK de fabricación soviética.

Debido a esto, seis años después, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dio comienzo el pasado lunes un juicio en contra de cuatro personas acusadas de haber sido las responsables del derribo del avión.

Sin embargo, a los imputados también se les sumó otro cargo por rebeldía, ya que no se presentaron a las audiencias que darían una resolución penal al ataque del Boeing 777 en el que murieron 298 personas.

Zakharova indicó también que se trata de una persecución política descarada para que otras naciones puedan tener acceso a los complejos militares rusos, según las demandas a nivel internacional.