Cienfuegos pagará hasta mil dólares por hora a sus abogados en EEUU

Isabella González

Ciudad de México.- El ex Secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, contrató a la firma de abogados Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, que actualmente también defiende al ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte, y al ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

El despacho es uno de los más grandes del mundo y sus litigantes cobran de 800 a mil dólares por hora facturada.

En la audiencia del viernes, el ex funcionario del Gobierno de Enrique Peña Nieto estuvo representado por los abogados Duane Lions y el colombo-estadounidense Juan Pablo Morillo de la firma Quinn Emanuel, y Rafael Heredia, abogado mexicano, de acuerdo con fuentes allegadas al caso.

La firma estadounidense también representó al comediante Bill Cosby, quien fue condenado a 10 años de cárcel, y al cual le cobraron 8.5 millones de dólares por 11 mil horas facturadas en nueve meses en 2016.

Abogados especialistas en delitos de cuello blanco

De acuerdo con su portal, Duane Lions es socio de la Oficina de Los Angeles y tiene experiencia en servicios de litigio y asesoramiento en las áreas de litigio comercial complejo y defensa penal de cuello blanco.

Juan P. Morillo se enfoca en defensa criminal y litigio civil para las principales instituciones financieras, grandes compañías internacionales, firmas internacionales de servicios profesionales y altos ejecutivos, así como asuntos en representación de gobiernos extranjeros.

Él también trabaja en el caso del ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte, detenido en Miami en julio por desvíos en ese Estado.

Asimismo, en el caso del ex Secretario de Seguridad del Gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, acusado en Estados Unidos de conspiración para distribuir e importar cocaína, conspiración internacional y encabezar una empresa criminal continua para colaborar con el Cártel de Sinaloa.

Cienfuegos es acusado por Estados Unidos de conspiración para manufacturar, importar y distribuir narcóticos, y por lavado de dinero.

Quinn Emanuel es uno de los grandes despachos jurídicos de Estados Unidos y ha estado a cargo de casos de escala mundial como las investigaciones de corrupción contra dirigentes de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), a la que representaba.

El bufete también ha sido contratado por algunos mexicanos como Gonzalo Gil White, el fundador de la empresa de servicios petroleros Oro Negro y quien se encuentra prófugo de la justicia en México.

Un grupo de inversionistas y acreedores de Oceanografía contrató los servicios del bufete para demandar a Citigroup Inc. por fraude y ocasionarles pérdidas de por lo menos mil 100 millones de dólares.