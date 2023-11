San Francisco: Cumbre de APEC atraerá protestas de más de 100 grupos distintos

Intensas protestas se desatarán en San Francisco durante la Cumbre de APEC, donde más de 100 organizaciones se unen contra los beneficios corporativos, abusos medioambientales y conflictos globales.

La Asociación de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) reúne a líderes de casi dos docenas de países, incluido el presidente de EE. UU., Joe Biden.

La coalición "No a la APEC", formada por más de 100 grupos, denuncia los acuerdos comerciales que, según ellos, explotan a los trabajadores y sus familias. A pesar de las estrictas medidas de seguridad en la cumbre, se esperan manifestaciones a lo largo del evento, destacando la larga tradición de San Francisco en protestas enérgicas.

Barricades are being established in downtown San Francisco to stop any Palestine Protest that could possibly disrupt the APEC (Asian Pacific Economic Conference)



