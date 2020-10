Bruselas: Sancionan a 6 rusos por envenenamiento de Navalny; a Putin ni lo mencionan

Bruselas.- La Unión Europea impuso sanciones el jueves contra seis funcionarios rusos y una organización por el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny con un agente nervioso desarrollado en la antigua Unión Soviética, sin que se mencionara el nombre del presidente Vladimir Putin.

El ministro ruso de Exteriores había advertido el día anterior que Moscú podría responder con medidas similares.

La decisión fue acordada por representantes de los 27 miembros de la UE en Bruselas.

“Las medidas restrictivas aprobadas consisten en un veto de viajar a la UE y una congelación de activos para particulares, así como una congelación de activos para la organización”, indicó la UE en un comunicado.

