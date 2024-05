Se reporta en Texas, Oklahoma y Arkansas 14 muertos por tornados y tormentas

Fuertes tormentas y tornados devastaron el domingo las regiones de Texas, Oklahoma y Arkansas, causando la muerte de al menos 14 personas, entre ellas dos niños, y dejando un amplio rastro de destrucción. Las tormentas arrasaron viviendas y destruyeron una parada de camiones donde varias personas se resguardaron.

En Texas, el jefe del Departamento de Policía del condado Cooke, Ray Sappington, informó que dos niños de 2 y 5 años estaban entre las siete personas fallecidas en el condado rural. Las tormentas también devastaron una parada de camiones donde decenas de personas buscaron refugio.

En Oklahoma, las tormentas causaron dos muertes y dejaron varios heridos, incluyendo invitados a una boda al aire libre. Miles de residentes en toda la región quedaron sin electricidad debido a la ferocidad de las tormentas.

Arkansas sufrió la pérdida de al menos cinco vidas. Entre las víctimas se encontraba una mujer de 26 años que fue hallada muerta fuera de una casa destruida en Olvey, una pequeña comunidad en el condado Boone. Daniel Bolen, de la Oficina de Manejo de Emergencias del condado, confirmó la gravedad de la situación.

En el condado Benton, otra persona falleció y muchas más resultaron heridas, según Melody Kwok, directora de comunicaciones del condado. "Todavía estamos en las labores de búsqueda y rescate en este momento", señaló Kwok. "Es una situación muy activa".

Las tormentas y tornados en Texas, Oklahoma y Arkansas marcan un mes sombrío de condiciones meteorológicas letales en el centro de la nación. Los tornados de esta semana en Iowa dejaron al menos cinco muertos y decenas de heridos. Abril fue el segundo mes con mayor número de tornados registrado en el país, continuando con la tendencia de eventos climáticos extremos y destructivos.

Las autoridades locales y los equipos de emergencia siguen respondiendo a las llamadas de ayuda y continúan las labores de rescate y recuperación en las zonas afectadas. La comunidad se mantiene en alerta mientras se evalúan los daños y se trabaja en la restauración de los servicios esenciales.

🚨 🇺🇸TORNADO DAMAGE NEAR DALLAS TEXAS



A tornado caused significant damage in Valley View, Texas, flipping multiple semis on I-35 and severely damaging unoccupied cars.



The storm brought baseball-sized hail to the area, adding to the chaos.



Tornados and storms have wreaked… pic.twitter.com/QMrDjw4bY0