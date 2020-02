Sea World desaparece el espectáculo de surfeo sobre delfines (video)

San Diego.- Sea World canceló el entretenimiento “Dolphin Days”, cuyo principal atractivo era admirar a los entrenadores surfear sobre delfines.

A partir de su fundación en 1961, uno de los atractivos del parque acuático ha sido la exhibición y espectáculos de animales marinos como las orcas, los leones marinos y los delfines.

Desde hace unas décadas, sin embargo, organizaciones defensoras de los animales y la vida silvestre, la han acusado de maltrato y han exigido a la empresa desaparecer o modificar algunos de sus espectáculos.

Recientemente el parque dejó de presentar los que incluyen a las orcas haciendo trucos y un mes más tarde decide acabar con los que usan a los delfines como tablas de surf.

Voceros de la asociación “Personas por el Trato Ético de los Animales” o People for the Ethical Treatment of Animals (PETA, por sus siglas en inglés) aseguraron que los cambios en las viejas prácticas de Sea World se han dado gracias a la presión que han ejercido sobre el parque acuático.

“Evitar que los entrenadores traten a los delfines como tablas de surf significa menos abuso en SeaWorld, pero las orcas y otros delfines continúan sufriendo en pequeños tanques de concreto en donde viven”, afirmó la vicepresidenta ejecutiva de PETA, Tracy Reiman, en un comunicado. “La compañía parece un poco testaruda al negarse a liberar a estos animales a los santuarios costeros”.