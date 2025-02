Sede de USAID es bloqueada en Washington tras orden de Trump

La sede de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en Washington fue bloqueada por fuerzas de seguridad el lunes, tras la orden del presidente Donald Trump de cerrar la institución.

El multimillonario Elon Musk anunció la decisión a través de su plataforma, destacando que Trump había acordado eliminar la agencia, lo que desató una crisis interna en la organización.

Moment ⁦@HouseDemocrats⁩ and ⁦@SenateDems⁩ enter USAID building despite internal memo shutting down headquarters ⁦@NTDNews⁩ pic.twitter.com/22Do8NuwES