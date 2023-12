Senadores de EU rechazan propuesta de ayuda a Ucrania

Pese a las advertencias del presidente Joe Biden y los demócratas, los republicanos en el Senado de Estados Unidos rechazaron ayer la propuesta de aumentar la ayuda económica a Ucrania con el objetivo de contrarrestar la invasión por parte de las fuerzas armadas de Rusia.

Su argumento se centró en la urgencia de abordar la crisis migratoria en la frontera con México, considerando esta situación como prioritaria.

El proyecto de 111 mil millones de dólares proporcionaría unos 50 mil millones más en asistencia de seguridad a Kiev, para ayuda económica y humanitaria, y otros 14 mil millones se asignarían para apoyar a Israel con armamento en su guerra contra Hamás.

En un discurso que dio, Joe Biden manifestó que el Congreso de los Estados Unidos debe aprobar la ayuda a Ucrania, lo más pronto posible.

Biden: "This cannot wait. Congress needs to pass supplemental funding for Ukraine before they break for the holiday ... I think it's stunning that we've gotten to this point in the first place." pic.twitter.com/UKMmLpT3HP