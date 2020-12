Seré presidente para todos los estadounidenses: Biden

Washington.- Horas después de que el Colegio Electoral de Estados Unidos ratificara su triunfo, el presidente electo Joe Biden, dirigió un mensaje a la nación en el que destacó las instituciones electorales y en donde prometió ser presidente para todos los estadounidenses.

"Se mantuvo la integridad de nuestras elecciones intacta y ahora es momento de pasar página. Seré presidente para todos los estadounidenses" aseguró Biden durante su mensaje que fue transmitido en vivo en las diferentes redes sociales y en las televisoras.

Biden además llamó a una transición pacífica del poder y pidió al actual presidente Donald Trump reconocer su derrota electoral.

It’s official, folks. Tune in as I deliver remarks on today’s electoral college vote certification and the strength and resilience of our democracy. https://t.co/Qp2c92mYUV