Shou Zi Chew, CEO de TikTok; afirma que la app no es una amenaza para EU

Ante la tensión que se vive en Estados Unidos (EU) en cuanto a la prohibición de la famosa red social de TikTok, este jueves el CEO, Shou Zi Chew ha testificado ante la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de EU, para explicar las prácticas de seguridad, las cuales presuntamente no representan alguna amenaza para dicho país.

Ante los cuestionamientos a Vanessa Pappas, directora de operaciones de TikTok, en cuanto a los flujos de datos estadounidenses hacia China, esta vez se pidió que Show Zi Chew dar explicaciones sobre los datos de la aplicación y sus presuntos vínculos con el gobierno de Pekín.

Hasta el momento, se indicado que Google, Facebook, Instagram y YouTube; han presionado al gobierno de los Estados Unidos para que prohíba TikTok, debido a que sus plataformas y algoritmos no pueden competir con la red social más usada actualmente por los jóvenes y público en general.

La representante Cathy McMorris Rodgers, presidenta de la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, abrió la audiencia de este jueves diciendo a Shou Zi que "su plataforma debería estar prohibida"

Asimismo, alegó que la plataforma alberga a 150 millones de usuarios estadounidenses en TikTok, de los que el Partido comunista chino, puede recopilar información.

Chew no dudo en responder que la aplicación por la cual se llevó la audiencia, no se encuentra disponible en China continental y que sus sedes se encuentran localizadas en Los Ángeles y Singapour, teniendo un aproximado de 7 mil empleados en Estados Unidos.

Gran parte de los intentos de Chew por subrayar que su empresa no es un brazo del gobierno chino parecieron caer en saco roto. Numerosos miembros del Congreso interrumpieron el testimonio del CEO para decir que simplemente no le creen.

Chew habló de los continuos esfuerzos de TikTok para proteger los datos de los usuarios estadounidenses y dijo que "no ha visto ninguna prueba de que el gobierno chino tenga acceso a esos datos; nunca nos lo han pedido, no se los hemos proporcionado".

Asimismo, explicó que actualmente la aplicación no recoge información GPs

