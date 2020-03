Siguen desaparecidas 20 personas por tornado en Nashville

Nashville.- Al menos 20 personas continúan desaparecidas este miércoles después del gran tornado que sacudió ayer la ciudad de Nashville, capital de Tennessee, y que dejó un saldo de 25 personas muertas.

Según informó la cadena de noticias NBC, las labores de rescate continúan en distintos condados de la zona afectada, donde se observan decenas de viviendas y negocios destruidos.

