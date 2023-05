‘Sin EU, los mexicanos comería comida para gato’, dice republicano ante la DEA

Sin Estados Unidos, México estaría comiendo comida para gato de una lata, aseguró el senador republicano John Neely Kennedy, durante la comparecencia de la jefa Agencia Antidrogas (DEA), Anne Milgram.

Durante la audiencia, se trataron las acciones que ha tomado la Agencia y la Administración Biden para combatir la crisis del fentanilo en el país y a los cárteles mexicanos de droga.

Kennedy insistió en la propuesta que diversos republicanos han replicado, de que las tropas estadounidenses entren a territorio mexicano para ayudar en el combate al crimen organizado.