¡Sin sana distancia! Ministro Salud renuncia tras foto comprometedora con su asistente

REIUNO UNIDO.- El secretario de Estado de Salud y Asistencia Social del Reino Unido, Matt Hancock, ha presentado su renuncia oficial, tras la polémica desatada por las imágenes explícitas, publicadas el 25 de junio por el diario The Sun en las que aparece abrazado y besando a su asistente, Gina Coladangelo, en plena pandemia.

En una carta enviada al primer ministro británico, Hancock se disculpó por "no cumplir con las normas" de distanciamiento físico, y pidió disculpas a su familia y sus seres queridos.

Asimismo, el titular de Sanidad recalcó que el Gobierno "le debe a la gente que ha sacrificado tanto en esta pandemia ser honesto cuando la decepcionamos."

A HUGE world exclusive on today's front page - Matt Hancock's secret affair caught on camera and exposed https://t.co/LB52NswvsL pic.twitter.com/gENhuSWNVj