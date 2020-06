Aumenta EU la presión contra el presidente sirio y su círculo cercano

Washington.- El gobierno del presidente Donald Trump aumentó el miércoles la presión contra el presidente sirio Bashar al Assad y su círculo cercano con una nueva serie de sanciones económicas y restricciones en viajes por abusos cometidos contra los derechos humanos y por bloquear una solución al conflicto del país.

Los departamentos de Estado y del Tesoro dijeron que 39 sirios, incluidos al Assad y su esposa, están incluidos en las nuevas sanciones. Otros incluyen miembros de la familia extendida de Assad, líderes militares y ejecutivos de negocios. Muchos de los que están en la lista ya estaban sujetos a sanciones estadounidenses, pero las medidas también se dirigen a cualquiera que haga negocios con ellos.

Today we begin a sustained campaign of sanctions against the Assad regime under the Caesar Act, which authorizes severe economic sanctions to hold the Assad regime and its foreign enablers accountable for their brutal acts against the Syrian people.