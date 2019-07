Alertan que miles de abejas murieron tras el sismo de California (video)

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El 'youtuber' estadounidense Khalil Underwood, publicó un extraño video que se ha vuelto viral ya que muestra a docenas de abejas, aparentemente inmóviles, agonizando en el suelo tras el terremoto de magnitud 7,1 que azotó California el pasado 7 de julio.

"Hay como 70 en el suelo, simplemente zumbando y muriendo", escribió en Twitter el 'youtuber'. En otro tuit sus estimaciones aumentaron de 70 a miles de insectos.

I wasn’t exagerating or joking last night..... after the Earthquake thousands of bees were vibrating on the floor and dying.... this shit was so crazy to me. pic.twitter.com/qqCpBVhuyd