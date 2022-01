Sismo de 5.4 impacta China; reportan 22 heridos

Este domingo se registró un sismo de escasa profundidad en el sudoeste de China, que hizo temblar la localidad turística de Lijiang, dejando daños materiales y 22 personas heridas, según los medios estatales.

El temblor tuvo lugar cerca de la frontera que divide las provincias de Yunan y Sichuan, con una magnitud 5.4 y profundidad de 38km, de acuerdo con el Instituto Geofísico de Estados Unidos (USGS).

La agencia local de sismos reportó 22 personas lastimadas, dos de ellas gravemente, en el condado de Ningland.

Moments of a shallow

5.5-magnitude #earthquake,

hit Lijiang Sunday afternoon,

a popular tourist city, SW China.

At least 22 people were injured. pic.twitter.com/quVsPFbmNG