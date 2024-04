Videos: sismo de 7.4 grados sacude Taiwán: emiten alerta de tsunami

Un fuerte sismo magnitud 7.4 sacudió la isla de Taiwán durante la mañana del miércoles (tarde-noche, hora de México).

Notable quake, preliminary info: M 7.4 - 18 km SSW of Hualien City, Taiwan https://t.co/G7yLg1BGyO — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) April 3, 2024

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el sismo ocurrió a 11.4 kilómetros de profundidad, a 18.1 kilómetros al norte-noreste de la ciudad de Hualien.

Video from a webcam in Taiwan shows the moment a preliminary 7.5 magnitude earthquake hit #earthquake pic.twitter.com/DluUwngSjO — Antonio Maffei (@AGMaffei) April 3, 2024

Por este movimiento telúrico, Japón emitió una alerta de tsunami sobre el sur del país.

Alerta de tsunami en Okinawa después del terremoto de magnitud 7,5 registrado en el este de Taiwán. Se espera que el tsunami alcance una altura de hasta 3 metros. Recomiendan evacuar cuanto antes a una zona alta. #Tsunami pic.twitter.com/PiCGaxNrSz — Japón en español 🇯🇵 (@nippon_es) April 3, 2024

En redes sociales, usuarios y medios de comunicación locales subieron videos en los que se puede apreciar la magnitud del movimiento telúrico.

WATCH: Tsunami sirens wail along the coast of Taiwan, warning people to move to higher ground pic.twitter.com/BiJIn7PUUo — BNO News (@BNONews) April 3, 2024

La televisión mostró edificios colapsados en la ciudad oriental de Hualien. Se suspendió el servicio de trenes en toda la isla, así como el servicio de metro en Taipéi.

#BREAKING: Multiple buildings have reportedly collapsed in Taiwan following a preliminary 7.5 magnitude earthquake.



Video is reportedly from Hualien, Taiwan. pic.twitter.com/ZQaqODTNGv — Moshe Schwartz (@YWNReporter) April 3, 2024

El sismo se produjo a las 7:58 de la mañana en el extremo opuesto de la isla, pero fue lo bastante fuerte como para hacer caer artículos de los anaqueles en la ciudad.

Hasta el momento no se tienen conocimiento de lesionados o víctimas mortales por el sismo en Taiwán.

La Agencia Meteorológica de Japón pronosticó un tsunami de hasta 3 metros (10 pies) para el grupo de islas de Okinawa, en el sur del país. Se detectó un incremento de 30 centímetros (1 pie) en la marea en la costa de la isla de Yonaguni unos 15 minutos después del sismo.

La agencia indicó que el oleaje presumiblemente también alcanzó las costas de las islas de Miyako y Yaeyama.

(Con información de The Associated Press)