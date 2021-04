En medio de segunda ola COVID, sismo magnitud 6 sacude a la India

Por si no fuera suficiente con la trágica segunda ola de COVID en la India, la noche de hoy un sismo magnitud 6 sacude a una región del país asiático.

El sismo de magnitud 6 se reportó al noreste de la India durante la mañana del miércoles (hora local), según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos.

El epicentro se localizó a 28,9 km de profundidad a 10,9 kilómetros al sur-sureste de Dhekiajuli, Assam, India, y a 90,8 kilómetros al oeste de Samdrup Jongkhar, Bután.

Hasta el momento no se han reportado daños mayores, pero se prevén posibles daños en las localidades cercanas al epicentro.

A building in #Nagaon was shaken off its foundations & managed to stay standing only with the support of its neighbour. Aftermath of the 6.7 #Earthquake this morning in #Assam. pic.twitter.com/RRl23PqIrc